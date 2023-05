Cremonese, infortunio Dessers: le condizioni

Una rimonta in cerca della salvezza che sa di impresa: per il tour de force finale di campionato, la Cremonese tenterà il tutto per tutto, provando ad ottenere la permanenza in Serie A nonostante sia a 6 punti dalla zona salvezza e con sole tre partite da giocare (la prossima col Bologna). Situazione di classifica che si è inevitabilmente complicata dopo il ko di Torino contro la Juventus . Per gli ultimi 270' da giocare, però, Davide Ballardini dovrà probabilmente fare a meno di Cyriel Dessers .

Infortunio Dessers, le ultime

L'attaccante classe 1994 è stato protagonista di una stagione importante: 7 gol e 2 assist tra Serie A e Coppa Italia. Poi lo stop, con l'ultima apparizione datata 30 aprile contro l'Hellas Verona, da lì saltate le sfide con Milan, Spezia e Juve. Nel report della Cremonese, pubblicato quest'oggi, anche i dettagli in merito al recupero, che non fanno presagire tempi brevi per il rientro: "La Cremonese è scesa in campo nella tarda mattinata di oggi presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, per preparare il prossimo impegno di campionato in programma sabato alle 15, allo Zini, con il Bologna. Archiviata la prima fase riservata all’attivazione fisica, i grigiorossi hanno svolto lavori tecnici e tattici attraverso partitine a tema ed esercitazioni sul possesso palla. A concludere la seduta di allenamento la partita a campo ridotto. Seduta di lavoro con carichi differenziati per Ferrari e Benassi; per Dessers, che soffre di tendinopatia, ciclo di terapie in una struttura sanitaria specializzata". Una nota che lascia presagire come la stagione dell'attaccante belga naturalizzato nigeriano possa essere terminata anzitempo.