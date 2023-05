Ballardini, conferenza Lazio-Cremonese: "Gara che dà stimoli. Sul futuro..."

La salvezza è ormai sfumata, ma la voglia è quella di chiudere comunque bene la stagione. La Cremonese di Ballardini è stata ormai condannata dall'aritmetica a due giornate dal termine ma la sfida contro la Lazio all'Olimpico rimane un lustro per la società grigiorossa. Una trasferta difficile ma da giocare a mente libera, senza pressioni, soltanto con l'idea di voler fare risultato per poi salutare la categoria davanti al proprio pubblico nell'ultima giornata. Alla vigilia della gara contro la formazione biancoceleste ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei lombardi.

Lazio-Cremonese, conferenza Ballardini

Davide Ballardini ha analizzato la prossima sfida contro la Lazio: "Abbiamo il dovere di giocare una bella partita, per dignità propria, della squadra, della società e dei tifosi. La Lazio avrà motivazioni elevatissime, vorrà salutare i propri tifosi con una gran partita, ma ne avremo tante anche noi perché giochiamo contro dei campioni. Futuro? C'è già stato un incontro questa settimana e probabilmente ce ne sarà un altro la prossima: fa parte del programma di fine campionato, ma anche per la chiarezza sul futuro. Dal meeting è venuto fuori che siamo soddisfatti di quanto fatto nel percorso insieme, chiaramente siamo consapevoli anche noi che in determinate circostanze avremmo dovuto fare meglio. C'è una base solida e ci sono ambizioni importanti per crescere in modo sano. Alcuni vogliono farlo in modo non sano, ma qui non è così".