Carnesecchi saluta la Cremonese: il messaggio social. E Fagioli...

Marco Carnesecchi saluta la Cremonese . Dopo due stagioni in prestito , con emozioni alterne, il portiere torna all' Atalanta in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro.

Carnesecchi, il saluto social alla Cremonese

"Grazie Cremona, Grazie Cremonesi e grazie. Sarete per sempre nel mio cuore. Amarsi ancora…" ha scritto l'estremo difensore sul suo account Instagram a corredo di una foto in cui è sorridente con la maglia dei grigiorossi. Quella maglia con cui ha festeggiato la promozione in Serie A con Nicolò Fagioli (che non ha fatto mancare il suo like) e buttato giù il boccone amaro della retrocessione in Serie B. Per Carnesecchi ora il futuro è già presente.