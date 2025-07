Nicola è il nuovo allenatore della Cremonese: è ufficiale

Mancava solo l'ufficialità ma alla fine è arrivata: sarà Davide Nicola a guidare la neopromossa Cremonese nel prossimo campionato di Serie A. Contratto fino al 30 giugno 2027 per il 52enne tecnico torinese, che ha mosso i primi passi in panchina al Lumezzane nel 2010, prima di centrare la promozione in A col Livorno due anni più tardi. A seguire l'esperienza al Bari e, nella stagione 2016-17, quella al neopromosso Crotone dove ottenne la prima storica salvezza dei calabresi in Serie A.

La permanenza nel massimo campionato è un traguardo che Nicola ha raggiunto più volte, tant'è che è definito uno "specialista" della salvezza. Dopo l'impresa a Crotone, si è ripetuto anche con: Genoa (stagione 2019-20), Torino (2020-21), Salernitana (2021-22), Empoli (2023-24) e Cagliari (2024-25), arrivando spesso e volentieri con la squadra che navigava nei bassifondi della classifica. "Allenatore che si contraddistingue per la ben definita identità di gioco delle sue squadre così come per la grande capacità motivazionale e le indiscusse qualità umane è il profilo ideale per guidare con esperienza e competenza i grigiorossi nell'impegnativo campionato di Serie A - annuncia la Cremonese in una nota - La proprietà e la società danno il benvenuto al nuovo tecnico, augurandogli buon lavoro". Dopo aver interrotto il rapporto con il Cagliari, Nicola è pronto per la nuova avventura con i grigiorossi. Prenderà il posto di Giovanni Stroppa, che nell'ultima stagione ha ottenuto la promozione in A battendo nella finale dei playoff lo Spezia.