Vardy e la Cremonese, una storia che piacerebbe molto a Vialli

Passione, orgoglio, fatica, sacrificio, gloria. La storia di Vardy e la Cremonese piacerebbe molto a Vialli, nei nostri cuori per sempre e un giorno. Ricordate ciò che disse Gianluca agli azzurri, prima della finale europea, nella notte di Wembley? Lesse un brano tratto da "L'uomo nell'arena", di Theodore Roosevelt, presidente degli Stati Uniti dal 1901 al 1909? "Non è colui che critica a contare, né colui che indica quand