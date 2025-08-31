Vardy ha detto sì alla Cremonese: ecco quando arriverà in Italia

Jamie Vardy arriva in Italia e sbarca in Serie A. L'attaccante inglese ha accettato la proposta della Cremonese e in serata partirà dall'Inghilterra per tuffarsi definitivamente nella sua nuova avventura. Questa operazione di mercato ha confermato la voglia dei grigiorossi di mantenere con forza la Serie A, obiettivo sfuggito appena due stagioni fa quando il contatto con la massima serie durò solamente una stagione. Davide Nicola , dopo aver battuto il Milan a San Siro e il Sassuolo in casa, può continuare a sognare una Cremonese in grado di giocarsi la salvezza e dire la sua contro qualsiasi avversaria. Le avvisaglie iniziali sono state positive, l'arrivo di un calciatore del genere non può che aumentare l'esperienza e la voglia di stupire.

Vardy ha detto sì alla Cremonese

Vardy è un nuovo calciatore della Cremonese e in serata arriverà in Italia per poi effettuare, a partire da domani mattina, le visite mediche propedeutiche alla firma. L'attaccante, svincolatosi dal Leicester dopo i 9 gol siglati lo scorso anno, è stato simbolo della vittoria della Premier da parte delle Foxes guidate da Claudio Ranieri nel 2016, una delle più belle favole scritte nel calcio contemporaneo. Vardy è stato a lungo nel giro della Nazionale inglese con 26 presenze e 7 reti all'attivo che vanno sommate ad una partecipazione ad un Mondiale e ad un Europeo. Arriva in Italia a 38 anni e incrocerà due colonne della vecchia Premier League come Kevin De Bruyne ed Edin Dzeko, non più giovanissimi ma ancora in grado di voler fare la differenza in un campionato che è ammirato e rispettato in tutto il mondo nonostante i ricavi delle società non possano essere paragonate a quelle dei club britannici. La Cremonese ha chiamato e Vardy ha risposto, presente.