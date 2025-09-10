Vardy e l'amore per Del Piero: "Da bambino vederlo segnare era fantastico"

Dopo l'arrivo a sorpresa a parametro zero alla Cremonese negli ultimi giorni di mercato, Jamie Vardy si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi. La leggenda del Leicester ha parlato in conferenza stampa spiegando i motivi di questa scelta: “All’inizio quando si parlava di questa possibilità ho preso in considerazione tanti fattori. In primis per la mia famiglia, per fortuna la tecnologia ci ha aiutato, ho parlato con l’allenatore e mi ha trasmesso la passione. Lavoro per farmi trovare pronto quando il mister avrà bisogno”.
Cremonese, Vardy si presenta
Quindi sui suoi primi giorni a Cremona: “E’ stato fantastico fino ad ora, la città è stata tutt’altro che tranquilla in questi giorni. Ho conosciuto tanti tifosi a Cremona, è impressionante. Dal punto di vista calcistico la lingua è problematica in questo momento, ma il calcio è una lingua universale. I primi giorni sono stati fantastici”. Poi sui possibili parallelismi tra la Cremonese, attualmente prima in classifica, ed il suo Leicester campione d'Inghilterra: “Dopo aver parlato con la proprietà e l’allenatore, l’obiettivo è il mantenimento della categoria. Anche a Leicester fu così, poi chiaramente si cerca di dare il massimo in ogni partite. Questo è il calcio, chiunque può battere chiunque”.
Vardy rivela: "Da bambino guardavo tanto Del Piero"
Spazio ai suoi ricordi sulla Serie A: “Da quando ero giovane guardavo il campionato italiano in tv. E’ un campionato competitivo, tra i migliori al mondo. Io ho già giocato sotto la guida di Maresca, so giocare in queste squadre. Non ho ancora avuto modo di parlare con Ranieri”. Poi la rivelazione sul suo idolo nel campionato italiano da bambino: "Quando ero bambino guardavo tanto Alex Del Piero. Vederlo segnare era qualcosa di fantastico".
Cremonese, Vardy esalta Nicola
Sul possibile esordio che potrebbe arrivare già a Verona: “Ho cercato di tenermi in forma, fino ad ora gli allenamenti sono andati molto bene. Mi sento al meglio della condizione atletica. Chiaro che dovrà migliorare. Per quel che riguarda lunedì mi piacerebbe dire di sì, ma non dipende da me. Non ho fatto promesse in particolare, la mia famiglia deve ancora abituarsi a questo e arriveranno in un secondo momento. Sarà una bella esperienza per tutti, siamo entusiasti". Vardy si è anche espresso su Davide Nicola, suo nuovo allenatore: “Durante la mia carriera la gente ha sempre avuto dubbi su di me, ma io sono sempre riuscito a smentire. Ho visto la passione dell’allenatore. Sarà una stagione molto lunga, partiamo da sfavoriti ma lottiamo per questa maglia. Ho passato tutta l’estate a parlare con Enzo Maresca, lui ha speso bellissime parole nei confronti della società e della città. Lontananza dalla famiglia? E’ diverso ora, fino a quando i bambini arriveranno qui. Non sarà per sempre così, la tecnologia in questo senso aiuta tantissimo".
