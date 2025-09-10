Vardy e l'amore per Del Piero: "Da bambino vederlo segnare era fantastico"

Dopo l'arrivo a sorpresa a parametro zero alla Cremonese negli ultimi giorni di mercato, Jamie Vardy si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi. La leggenda del Leicester ha parlato in conferenza stampa spiegando i motivi di questa scelta: “All’inizio quando si parlava di questa possibilità ho preso in considerazione tanti fattori. In primis per la mia famiglia, per fortuna la tecnologia ci ha aiutato, ho parlato con l’allenatore e mi ha trasmesso la passione. Lavoro per farmi trovare pronto quando il mister avrà bisogno”.

Cremonese, Vardy si presenta

Quindi sui suoi primi giorni a Cremona: “E’ stato fantastico fino ad ora, la città è stata tutt’altro che tranquilla in questi giorni. Ho conosciuto tanti tifosi a Cremona, è impressionante. Dal punto di vista calcistico la lingua è problematica in questo momento, ma il calcio è una lingua universale. I primi giorni sono stati fantastici”. Poi sui possibili parallelismi tra la Cremonese, attualmente prima in classifica, ed il suo Leicester campione d'Inghilterra: “Dopo aver parlato con la proprietà e l’allenatore, l’obiettivo è il mantenimento della categoria. Anche a Leicester fu così, poi chiaramente si cerca di dare il massimo in ogni partite. Questo è il calcio, chiunque può battere chiunque”.

Vardy rivela: "Da bambino guardavo tanto Del Piero"

Spazio ai suoi ricordi sulla Serie A: “Da quando ero giovane guardavo il campionato italiano in tv. E’ un campionato competitivo, tra i migliori al mondo. Io ho già giocato sotto la guida di Maresca, so giocare in queste squadre. Non ho ancora avuto modo di parlare con Ranieri”. Poi la rivelazione sul suo idolo nel campionato italiano da bambino: "Quando ero bambino guardavo tanto Alex Del Piero. Vederlo segnare era qualcosa di fantastico".