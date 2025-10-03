Tuttosport.com

Nicola: "L'Inter viene da un periodo positivo. Noi in campo con una grande libertà mentale"

Il tecnico dei grigiorossi ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato contro la formazione di Chivu
2 min
Nicola: "L'Inter viene da un periodo positivo. Noi in campo con una grande libertà mentale"© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS
Un’opportunità straordinaria per capire il livello al quale dobbiamo ambire per raggiungere i nostri obiettivi”. Così Davide Nicola ha presentato Inter-Cremonese, la sfida della sesta giornata di Serie che vedrà i grigiorossi protagonisti allo stadio San Siro sabato 4 ottobre alle ore 18. L’Inter viene da un periodo positivo e davanti ha tante opzioni, nonostante l’assenza di Thuram. “Sappiamo benissimo che tutti gli attaccanti hanno dimostrato ampiamente le loro qualità, senza dimenticare le grandi risorse che hanno a centrocampo e l’organizzazione difensiva. Giocano insieme da tempo e hanno un allenatore che ha già dimostrato grandi cose in carriera e sta mostrando le sue idee", ha aggiunto.

Le parole di Nicola

"Il punto è ribaltare questa visione e la sfida sta proprio nel capire come possiamo crescere affrontando giocatori di questo livello: mettendo in campo una grande libertà mentale e la consapevolezza che per essere efficaci dovremo essere squadra dal riscaldamento al triplice fischio", ha detto ancora Nicola. "Dovremo dimostrare grande capacità organizzativa quando avranno palla loro e personalità quando la avremo noi: in Serie A non puoi non costruire e devi saperlo fare in base all’avversario che hai di fronte. Noi siamo squadra se tutti gli effettivi sono concentrati e dediti alla fatica che bisogna fare contro avversari di questo genere”, ha aggiunto. Su chi sarà assente domani: “Vardy e Sarmiento hanno fatto grandi passi in avanti e saranno della partita. Payero sta trovando continuità ed è presente, ma non possiamo correre rischi con i carichi di lavoro. Stanno progredendo tutti, serve pazienza perché tutti siano abili e arruolati per entrare dalla panchina o a gara in corso”, ha concluso.

