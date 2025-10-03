Nicola: "L'Inter viene da un periodo positivo. Noi in campo con una grande libertà mentale"

“Un’opportunità straordinaria per capire il livello al quale dobbiamo ambire per raggiungere i nostri obiettivi”. Così Davide Nicola ha presentato Inter-Cremonese , la sfida della sesta giornata di Serie che vedrà i grigiorossi protagonisti allo stadio San Siro sabato 4 ottobre alle ore 18. L’ Inter viene da un periodo positivo e davanti ha tante opzioni, nonostante l’assenza di Thuram . “Sappiamo benissimo che tutti gli attaccanti hanno dimostrato ampiamente le loro qualità, senza dimenticare le grandi risorse che hanno a centrocampo e l’organizzazione difensiva. Giocano insieme da tempo e hanno un allenatore che ha già dimostrato grandi cose in carriera e sta mostrando le sue idee", ha aggiunto.

Le parole di Nicola

"Il punto è ribaltare questa visione e la sfida sta proprio nel capire come possiamo crescere affrontando giocatori di questo livello: mettendo in campo una grande libertà mentale e la consapevolezza che per essere efficaci dovremo essere squadra dal riscaldamento al triplice fischio", ha detto ancora Nicola. "Dovremo dimostrare grande capacità organizzativa quando avranno palla loro e personalità quando la avremo noi: in Serie A non puoi non costruire e devi saperlo fare in base all’avversario che hai di fronte. Noi siamo squadra se tutti gli effettivi sono concentrati e dediti alla fatica che bisogna fare contro avversari di questo genere”, ha aggiunto. Su chi sarà assente domani: “Vardy e Sarmiento hanno fatto grandi passi in avanti e saranno della partita. Payero sta trovando continuità ed è presente, ma non possiamo correre rischi con i carichi di lavoro. Stanno progredendo tutti, serve pazienza perché tutti siano abili e arruolati per entrare dalla panchina o a gara in corso”, ha concluso.