"Tudor e Juve, non mi presto a questi giochini": Nicola risponde a testa alta

"Ho letto qualcosa, ma francamente lascia il tempo che trova. Credo volesse dire che, se avesse incontrato squadre con obiettivi diversi da quelli della Juventus, allora avrebbero potuto avere qualche punto in più. Ma sono considerazioni che fa Tudor, che è l'allenatore della Juventus: io non mi presto a questi giochini . E poi è tutto da dimostrare: è più probabile che chi lotta per lo Scudetto vinca più partite contro chi si gioca la salvezza, ma mai dire mai. È il bello del calcio". Il tecnico della Cremonese Davide Nicola , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, commenta così la frase recentemente 'scappata' al tecnico croato dei bianconeri "Se avessimo giocato con la Cremonese al posto del Milan saremmo primi". Sull'ultima sfida disputata contro l'Udinese: "Soddisfatto? Lo si è sempre quando si vede in campo ciò su cui lavoriamo in settimana. L’obiettivo diventa essere fluidi per più partite consecutive, ci sono altre aree di miglioramento. L’Atalanta rappresenta un’altra sfida nella quale servirà fare ancora meglio , con più velocità, capacità di lettura e meno frenesia. Sono imbattuti in campionato e consolidati nel panorama italiano e internazionale, hanno mantenuto una certa continuità con Juric, che è un allenatore che stimo e apprezzo moltissimo. Per noi sarà una partita tosta in un momento in cui si accumuleranno diversi impegni, abbiamo bisogno di interpretare posizioni diverse con giocatori diversi ".

Sull'Atalanta

"L’Atalanta ha segnato pochi gol e concede occasioni in difesa? Dopo poche partite si danno dati come acquisiti, il dato di fatto è che sin qui non ha ancora perso una partita e quindi è competitiva. Sono strutturati, con un parco giocatori straordinario e in linea con i loro obiettivi stagionali. Per noi sarà una partita difficile, nella quale dovremo essere competitivi. Turnover? Le rotazioni ci sono anche dentro la singola partita, a me piace coinvolgere i giocatori per suddividere meglio le forze sui tempi di gioco o tra una gara e l’altra. Ognuno ha la possibilità di dare tutto ciò che ha nel tempo a disposizione, sentendosi partecipe. Sicuramente dovremo fare qualcosa, vedremo. Durante le partite ognuno pensa a produrre il proprio gioco, anche se incontri una grandissima squadra devi essere convinto di poter creare le tue occasioni. Ma non è affatto semplice: se hanno difficoltà le squadre che lottano per obiettivi di primissimo livello, è chiaro che sia complicato anche per squadre che lottano per la salvezza come noi. Una squadra come l’Atalanta può giocare più partite in una settimana rinunciando a 10-11 giocatori, senza però perdere in competitività. Loro hanno le loro qualità, noi abbiamo le nostre: l’obiettivo è sempre quello di essere competitivi, contro certe realtà sarà altrettanto importante il supporto dei tifosi fuori e l’obbligo di alzare i giri contro avversari di questo genere. Tutto è fattibile, dobbiamo migliorare e sarà un processo che durerà tutto l’anno. L’Atalanta è una squadra molto aggressiva, se si riesce a superare la prima pressione con qualità si possono creare degli spazi. Sono consapevoli che abbiamo le nostre idee di gioco e cerchiamo di portarle avanti come somma di strategie: non si può pensare di giocare solo nell’area avversaria o, viceversa, chiudendosi nella propria. Le nostre strategie sono funzionali a tre altezze di campo, queste dipendono dall’avversario e dalla nostra capacità di fare le cose con qualità", ha aggiunto Davide Nicola.

L'obiettivo della Cremonese

"Non sono un veggente, io guardo l’avversario e cerco di analizzare la situazione in base al punto in cui ci troviamo. La Cremo è partita con un obiettivo: capire se avrebbe potuto competere in campionato, tenendo conto del fatto che non si può pensare solo a dominare gli altri, perché serve consapevolezza. Dobbiamo crescere con umiltà, abbiamo capito che serve muoversi da squadra in tutte le situazioni di gioco, oltre a fare dei passi in avanti nello sfruttare le ampiezze e nella capacità di restringere lo spazio quando perdiamo palla. Portiamo avanti queste cose, consapevoli che ogni avversario che sfideremo avrà delle qualità e noi dovremo prima di tutto rispettarle: domani mi aspetto una squadra impegnativa dal punto di vista fisico, asfissiante nel pressing individuale. Per questo dovremo essere abili e qualitativi, con la possibilità allo stesso tempo di vedere altri giocatori e valutare la qualità della rosa. I ragazzi devono metterci l’attenzione e la voglia che già stanno mettendo, il resto spero lo faccia il pubblico che ci sosterrà come ha sempre fatto sin qui. Sentire i tifosi che si esaltano anche per un recupero palla avvenuto dopo una rincorsa significa che i ragazzi vengono apprezzati in entrambe le fasi. Krstovic? Non lo so, io guardo l’Atalanta da allenatore avversario e noto che hanno recuperato Scamacca e Krstovic è sempre molto pericoloso. Starà a noi cercare di limitarli, hanno altri giocatori come Maldini, Lookman, De Ketelaere, Sulemana, Samardzic… è una squadra attrezzata per affrontare più impegni. Io penso a come la Cremonese può esprimere sé stessa anche contro l’Atalanta e, se non dovesse esserci qualche giocatore, lavorerò con i ragazzi per trovare delle soluzioni", le parole di Davide Nicola, che ha parlato poi di Sarmiento, Vardy, Audero, Grassi, Johnsen, Bonazzoli, Sanabria e Vandeputte...

