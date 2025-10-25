Tuttosport.com

Nicola esalta Vardy dopo Cremonese-Atalanta: "Ai campioni non va chiesto nulla"

Il tecnico dei grigiorossi ha elogiato pubblicamente l'ex Leicester, autore del momentaneo vantaggio nel match poi pareggiato 1-1: le dichiarazioni
2 min
Nicola esalta Vardy dopo Cremonese-Atalanta: "Ai campioni non va chiesto nulla"© Getty Images
CREMONA - "Abbiamo affrontato una squadra molto forte, mi è piaciuto lo spirito e la voglia di giocarcela. Abbiamo cercato di difenderci con ordine e coraggio, senza mai rinunciare a ripartire". Lo ha dichiarato il tecnico della Cremonese Davide Nicola ai microfoni di Dazn dopo l'1-1 maturato contro l'Atalanta: "Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa abbiamo fatto un po' più di fatica, ma chi è entrato ha dimostrato cose interessanti. Il nostro compito è allargare il più possibile la rosa e far crescere tutti".

Su Vardy, Vazquez e Sarmiento

"Vardy? Non solo è stato accolto con grande entusiasmo, ma dimostra di essere pronto per il tipo di campionato che deve fare la Cremonese. Ha portato il suo entusiasmo, lui come Vazquez, ma anche Sarmiento, sono tutti giocatori che possono portare qualità. Dobbiamo cercare di crescere cercando di avere sempre gli equilibri giusti. Ma il campionato italiano è questo, è difficile. Vardy ha un modo di gestire lo spazio da giocatore di altissimo livello, raramente sbaglia i movimenti, con certi campioni non c'è bisogno di chiedere qualcosa, anzi".

