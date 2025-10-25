Nicola esalta Vardy dopo Cremonese-Atalanta: "Ai campioni non va chiesto nulla"

CREMONA - "Abbiamo affrontato una squadra molto forte, mi è piaciuto lo spirito e la voglia di giocarcela. Abbiamo cercato di difenderci con ordine e coraggio, senza mai rinunciare a ripartire". Lo ha dichiarato il tecnico della Cremonese Davide Nicola ai microfoni di Dazn dopo l'1-1 maturato contro l'Atalanta: "Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa abbiamo fatto un po' più di fatica, ma chi è entrato ha dimostrato cose interessanti. Il nostro compito è allargare il più possibile la rosa e far crescere tutti".