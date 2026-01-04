Nicola: "Prendere gol così fa rosicare, ma la Fiorentina non c'entra niente con la lotta salvezza"

Inizia con una sconfitta il 2026 della Cremonese, battuta nei tempi di recupero dalla Fiorentina grazie a una rete di Kean (qui le parole di Vanoli nel post partita). La formazione di Davide Nicola ha giocato una buona partita ma non è riuscita a trovare la via del gol e resta così ferma a quota 21 punti in classifica. Continua quindi la striscia di risultati negativi: l'ultima vittoria è il 2-0 contro il Lecce del 7 dicembre scorso. Al termine della partita l'allenatore della Cremonese ha quindi analizzato il match ai microfoni di Dazn.
"Sbagliate molte palle in uscita"
Nicola ha iniziato analizzando la prestazione dei suoi uomini: "La partita deve far capire che noi, anche se siamo al 90%, non basta. Oggi abbiamo interpretato una difesa dove non riuscivamo ad essere aggressivi coi tempi giusti. Abbiamo sbagliato molte palle in uscita, che ti permettono di distenderti. I complimenti quando si fanno belle partite è giusto riceverli, ma quando si fanno partite un po' meno qualitative è giusto riconoscerlo e oggi non siamo riusciti a fare la gara che volevamo pur sperando di portare via almeno un punto".
Le scelte sui cambi
Sulla scelta sui cambi ha aggiunto: "I cambi li abbiamo fatti nella prospettiva che per loro la vittoria significava tanto, quindi avrebbero concesso qualche spazio in più. Non siamo stati qualitativi nell'uscita palla, ne abbiamo perse troppe. Nel secondo tempo è mancato questo, mentre nel primo non siamo riusciti ad essere aggressivi come altre volte. Partite così però ne accadono, non puoi farne sempre di perfette. Devi indossare un vestito diverso, lo abbiamo fatto un po' di più nel secondo tempo ma si poteva fare meglio e noi vogliamo fare meglio. Bondo? Stava facendo fatica. L'ammonizione presa così e poi sono stati altri due eventi che potevano portare all'inferiorità numerica. Si gioca ogni 4 giorni e ho preferito fare questa scelta".
Le parole in conferenza stampa
L'allenatore della Cremonese ha poi parlato in conferenza stampa: "È stata una partita molto brutta da entrambe le parti. Noi siamo migliorati nel secondo tempo, pur sbagliando tantissimi passaggi nella prima uscita, concedendo contro-ripartenze. Io credo che oggi abbiamo giocato meno brillantezza del solito, senza riuscire ad accorciare nei modi e nei tempi giusti. Con un po' più di qualità avremmo potuto mettere in difficoltà la Fiorentina. Accettiamo questo risultato contro una squadra importante che non ha i nostri obiettivi, certo che prendere gol allo scadere fa un po' rosicare".
"Sul gol si poteva e doveva fare meglio"
L'impressione è che senza Bonazzoli e Vandeputte, la Cremonese perda molta qualità: "Oggi non siamo stati semplicemente brillanti come in altre occasioni, in cui non ci siamo assunti il coraggio che avevamo contro il Napoli. Qualcuno dei nostri deve completare la consapevolezza della nostra categoria, soprattutto in certi episodi chiave. Sul gol preso alla fine si poteva e doveva fare meglio. Questo non significa che i ragazzi non valgono, loro giocano oltre il 100% ma oggi la prestazione non mi è piaciuta".
Nicola: "La Fiorentina non lotterà per la salvezza"
La Fiorentina è in zona retrocessione ma è destinata a lottare per la salvezza? "Ma no, non prendiamoci in giro - ha detto Nicola -, per me da avversario non c'entra niente con la lotta salvezza. Io la Fiorentina non la metto tra quelle squadre con la mia testa. I viola hanno qualità da vendere. Noi guardiamo al nostro e a quelle squadre che lotteranno per mantenere la categoria".
Poca cattiveria? No, poca qualità
La Cremonese contro la Fiorentina è mancata di cattiveria: "Noi non siamo stati qualitativi: la fame non è solo il contrasto, ma anche correre un tot di metri nei tempi giusti. Oggi secondo me noi non l'abbiamo avuta quella fame. Nonostante tutto, però, giocando meno bene di altre volte, per poco non portavamo via un punto". Poi sul cambio di Bondo: "Non era una partita tranquilla e in questo dobbiamo crescere. Non dobbiamo solo lottare in campo ma anche con i mind games, senza perdere lucidità. Bondo era già ammonito, son successe due situazioni scomode e siccome rigiochiamo tra qualche giorno ho preferito toglierlo".
Inizia con una sconfitta il 2026 della Cremonese, battuta nei tempi di recupero dalla Fiorentina grazie a una rete di Kean (qui le parole di Vanoli nel post partita). La formazione di Davide Nicola ha giocato una buona partita ma non è riuscita a trovare la via del gol e resta così ferma a quota 21 punti in classifica. Continua quindi la striscia di risultati negativi: l'ultima vittoria è il 2-0 contro il Lecce del 7 dicembre scorso. Al termine della partita l'allenatore della Cremonese ha quindi analizzato il match ai microfoni di Dazn.
"Sbagliate molte palle in uscita"
Nicola ha iniziato analizzando la prestazione dei suoi uomini: "La partita deve far capire che noi, anche se siamo al 90%, non basta. Oggi abbiamo interpretato una difesa dove non riuscivamo ad essere aggressivi coi tempi giusti. Abbiamo sbagliato molte palle in uscita, che ti permettono di distenderti. I complimenti quando si fanno belle partite è giusto riceverli, ma quando si fanno partite un po' meno qualitative è giusto riconoscerlo e oggi non siamo riusciti a fare la gara che volevamo pur sperando di portare via almeno un punto".
Le scelte sui cambi
Sulla scelta sui cambi ha aggiunto: "I cambi li abbiamo fatti nella prospettiva che per loro la vittoria significava tanto, quindi avrebbero concesso qualche spazio in più. Non siamo stati qualitativi nell'uscita palla, ne abbiamo perse troppe. Nel secondo tempo è mancato questo, mentre nel primo non siamo riusciti ad essere aggressivi come altre volte. Partite così però ne accadono, non puoi farne sempre di perfette. Devi indossare un vestito diverso, lo abbiamo fatto un po' di più nel secondo tempo ma si poteva fare meglio e noi vogliamo fare meglio. Bondo? Stava facendo fatica. L'ammonizione presa così e poi sono stati altri due eventi che potevano portare all'inferiorità numerica. Si gioca ogni 4 giorni e ho preferito fare questa scelta".