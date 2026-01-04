Nicola: "Prendere gol così fa rosicare, ma la Fiorentina non c'entra niente con la lotta salvezza"

Inizia con una sconfitta il 2026 della Cremonese , battuta nei tempi di recupero dalla Fiorentina grazie a una rete di Kean ( qui le parole di Vanoli nel post partita ). La formazione di Davide Nicola ha giocato una buona partita ma non è riuscita a trovare la via del gol e resta così ferma a quota 21 punti in classifica. Continua quindi la striscia di risultati negativi: l'ultima vittoria è il 2-0 contro il Lecce del 7 dicembre scorso. Al termine della partita l'allenatore della Cremonese ha quindi analizzato il match ai microfoni di Dazn.

"Sbagliate molte palle in uscita"

Nicola ha iniziato analizzando la prestazione dei suoi uomini: "La partita deve far capire che noi, anche se siamo al 90%, non basta. Oggi abbiamo interpretato una difesa dove non riuscivamo ad essere aggressivi coi tempi giusti. Abbiamo sbagliato molte palle in uscita, che ti permettono di distenderti. I complimenti quando si fanno belle partite è giusto riceverli, ma quando si fanno partite un po' meno qualitative è giusto riconoscerlo e oggi non siamo riusciti a fare la gara che volevamo pur sperando di portare via almeno un punto".

Le scelte sui cambi

Sulla scelta sui cambi ha aggiunto: "I cambi li abbiamo fatti nella prospettiva che per loro la vittoria significava tanto, quindi avrebbero concesso qualche spazio in più. Non siamo stati qualitativi nell'uscita palla, ne abbiamo perse troppe. Nel secondo tempo è mancato questo, mentre nel primo non siamo riusciti ad essere aggressivi come altre volte. Partite così però ne accadono, non puoi farne sempre di perfette. Devi indossare un vestito diverso, lo abbiamo fatto un po' di più nel secondo tempo ma si poteva fare meglio e noi vogliamo fare meglio. Bondo? Stava facendo fatica. L'ammonizione presa così e poi sono stati altri due eventi che potevano portare all'inferiorità numerica. Si gioca ogni 4 giorni e ho preferito fare questa scelta".