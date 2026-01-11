Juve-Cremonese, occhio Spalletti: il dato su Vardy e Bonazzoli che fa paura

Ventidue punti nel girone di andata: da qui riparte la Cremonese, consapevole che con un po’ di fortuna o di attenzione sarebbero potuti essere anche di più, a iniziare dai due persi in rimonta contro il Cagliari. Ma il bottino è di quelli importanti, considerando che l’ultima volta in massima serie finì con una retrocessione al penultimo posto e 27 punti all’attivo, 5 in più degli attuali, quando mancano 19 giornate alla fine della stagione. Per rintracciare una Cremonese più forte bisogna tornare alla stagione 1993-1994, quando la vittoria valeva ancora due punti: i grigiorossi ne conquistarono sei, con cinque pareggi e sei sconfitte. Con le regole attuali sarebbero stati 23 punti, in linea con la Cremonese di oggi. Un buon biglietto da visita per la Juventus, che domani sera ospiterà Audero e compagni per la prima del girone di ritorno.