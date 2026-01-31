“Inter squadra di marziani”, Nicola si scopre e annuncia sei assenze nella Cremonese

CREMONA - Domenica sera (ore 18) la Cremonese ospiterà l'Inter capolista con il sogno di piazzare il colpaccio. La compagine grigiorossa non vince da 8 partite (5 sconfitte ed un pareggio), Davide Nicola sa bene che la sfida contro i nerazzurri richiede una partita fuori dall'ordinario, domani allo Zini servirà un'impresa: "Affrontiamo una squadra che sembra arrivare da un altro pianeta: l'Inter ha qualità, organizzazione e una forza collettiva evidente. Conosciamo la sua capacità di essere squadra e sappiamo esattamente che tipo di gara ci aspetta", dice il tecnico alla vigilia del match, non nascondendo le difficoltà del momento, aggravate dalle numerose assenze: "Non avremo Bondo, Payero, Collocolo, Sanabria, Moumbagna e lo squalificato Barbieri. Ci saranno però Maleh e Djuric arrivati dal mercato, che per noi sono importanti".
Difficoltà che possono essere opportunità
Per Nicola, però, le difficoltà possono diventare un'occasione di crescita: "È proprio in momenti come questi che si costruisce una mentalità vincente. Lo ripeto spesso ai ragazzi, perché è nelle situazioni più complicate che si pongono le basi per raggiungere l'obiettivo". Su Maleh aggiunge: "È una mezzala sinistra dinamica, capace di dare energia e soluzioni. In questa fase avere alternative è fondamentale: disporre di due giocatori per ruolo consente scelte e rotazioni, cosa che nell'ultimo periodo è mancata".
Il momento della Cremonese
Infine, uno sguardo al momento della squadra: "Tutte attraversano fasi difficili, per il valore degli avversari o per le assenze. L'Inter, però, rappresenta l'occasione per alzare attenzione, aggressività e livello organizzativo. L'avversario ci impone una partita di grande spessore".