“Inter squadra di marziani”, Nicola si scopre e annuncia sei assenze nella Cremonese

CREMONA - Domenica sera (ore 18) la Cremonese ospiterà l'Inter capolista con il sogno di piazzare il colpaccio. La compagine grigiorossa non vince da 8 partite (5 sconfitte ed un pareggio), Davide Nicola sa bene che la sfida contro i nerazzurri richiede una partita fuori dall'ordinario, domani allo Zini servirà un'impresa: "Affrontiamo una squadra che sembra arrivare da un altro pianeta: l'Inter ha qualità, organizzazione e una forza collettiva evidente. Conosciamo la sua capacità di essere squadra e sappiamo esattamente che tipo di gara ci aspetta", dice il tecnico alla vigilia del match, non nascondendo le difficoltà del momento, aggravate dalle numerose assenze: "Non avremo Bondo, Payero, Collocolo, Sanabria, Moumbagna e lo squalificato Barbieri. Ci saranno però Maleh e Djuric arrivati dal mercato, che per noi sono importanti".