Cremonese, Nicola non molla: "La salvezza è a 3 punti, si può ancora conquistare"

"Cerco sempre di essere obiettivo. Chiaramente è comprensibile che lo stadio non mostri sempre entusiasmo, ma in questi momenti bisogna rimanere vicini alla squadra". Queste le parole di Davide Nicola, intervenuto al termine dello scontro salvezza con la Fiorentina, che ha visto la Cremonese crollare in casa sotto i colpi della Viola e arrendersi anche nel secondo scontro diretto consecutivo dopo il ko di Lecce. Allo Zini, i grigiorossi cedono con il finale di 4-1 consentendo così gli ospiti di raccogliere 3 punti d'oro nella lotta per non retrocedere. La classifica resta dunque congelata con 24 punti e un ritardo 3 lunghezze dai salentini e 4 dalla Viola. La prossima giornata, la Cremonese sarà impegnata nella trasferta di Parma di sabato 21. A seguire, a sfida interna con il Bologna (05/04). Così Nicola al termine del match: "La nostra gente ci ha sempre supportati, forse è anche giusto che mostri nervosismo, può essere una forma di aiuto - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . La squadra ha dato quello che poteva, ma ora c'è un po' di fragilità. Nonostante questo, abbiamo avuto le nostre occasioni".