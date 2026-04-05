Cremonese-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Tutto pronto per il ritorno in campo della Cremonese, che ospiterà il Bologna allo Zini. Alla vigilia, mister Marco Giampaolo ha tracciato la rotta con lucidità: "Sono stati giorni positivi, nei quali abbiamo lavorato con attenzione e senza sprecare nulla". Un segnale importante in vista di una gara che si preannuncia complessa. Il tecnico non si nasconde: "Il Bologna è una squadra molto forte, abituata a lavorare insieme e a ottenere risultati. Servirà una prestazione seria, con grande attenzione ai dettagli". Le assenze in attacco di Vardy e Sanabria pesano, ma Giampaolo mantiene fiducia: "Sono nervoso quando non ho i giocatori, ma dovremo essere bravi a rimediare". Dall'altra parte Vincenzo Italiano, il quale è abituato a pensare partita per partita e non intende cambiare. Il Bologna affronta la Cremonese ma c'è il rischio che la testa vada a giovedì, al primo round dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa. La gara dello Zini arriva fra l'altro dopo la sosta per le nazionali, per cui "ci siamo allenati bene ma a ranghi ridotti. Dovremo comunque cercare di farci trovare pronti. In campionato abbiamo l'obbligo di fare punti per rimanere aggrappati all'ottavo posto e poi da martedì penseremo all'Europa League, ma abbiamo ancora degli obiettivi in campionato".
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Cremonese-Bologna: dove vederla in tv e streaming
Il match tra i grigiorossi ed i rossoblù andra in scena allo stadio Zini alle ore 15 - valevole per la 31esima giornata - e sarà possibile assistere alla gara in diretta in esclusiva su DAZN.
Cremonese-Bologna: le probabili formazioni
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Maleh, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Folino, Floriani Mussolini, Bianchetti, Barbieri, M.Faye, Thorsby, Bondo, Payero, Okereke, N.Faye. Indisponibili: Collocolo. Moumbagna, Sanabria, Vardy. Squalificati: nesssuno. Diffidati: Luperto, Vardy.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi. Allenatore: Italiano. A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, De Silvestri, Helland, Lucumì, Miranda, Moro, Pobega, Bernardeschi, Castaldo, Rowe. Indisponibili: Dallinga. Dominguez, Lykogiannis, Odgaard, Skorupski. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cambiaghi, Lucumì.
ARBITRO: Abisso. ASSISTENTI: Mokhtar-Bianchini. IV UOMO: Piccinini. VAR: Maggioni. AVAR: Mariani.