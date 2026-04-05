Cremonese-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Tutto pronto per il ritorno in campo della Cremonese, che ospiterà il Bologna allo Zini. Alla vigilia, mister Marco Giampaolo ha tracciato la rotta con lucidità: "Sono stati giorni positivi, nei quali abbiamo lavorato con attenzione e senza sprecare nulla". Un segnale importante in vista di una gara che si preannuncia complessa. Il tecnico non si nasconde: "Il Bologna è una squadra molto forte, abituata a lavorare insieme e a ottenere risultati. Servirà una prestazione seria, con grande attenzione ai dettagli". Le assenze in attacco di Vardy e Sanabria pesano, ma Giampaolo mantiene fiducia: "Sono nervoso quando non ho i giocatori, ma dovremo essere bravi a rimediare". Dall'altra parte Vincenzo Italiano, il quale è abituato a pensare partita per partita e non intende cambiare. Il Bologna affronta la Cremonese ma c'è il rischio che la testa vada a giovedì, al primo round dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa. La gara dello Zini arriva fra l'altro dopo la sosta per le nazionali, per cui "ci siamo allenati bene ma a ranghi ridotti. Dovremo comunque cercare di farci trovare pronti. In campionato abbiamo l'obbligo di fare punti per rimanere aggrappati all'ottavo posto e poi da martedì penseremo all'Europa League, ma abbiamo ancora degli obiettivi in campionato".