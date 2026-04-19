L'ex Juve "specialista", il Var "autopsia sul gol annullato": Giampaolo sicuro

La Cremonese non riesce a vincere e per la terza partita di fila rimanda ancora l'appuntamento con i tre punti. Allo Zini termina 0-0 il match contro il Torino , con i padroni di casa che si sono visti annullare anche un gol di Baschirotto per un fallo su Paleari. I grigiorossi restano così a un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, ma il Lecce avrà l'opportunità di sorpasso nel posticipo contro la Fiorentina. Giampaolo ha poi parlato del match al termine della sfida, analizzando la sfida e soffermandosi anche sulla decisione del Var.

Cremonese, le parole di Giampaolo

"Gli episodi fanno parte del gioco, io devo fare un’analisi globale del match. Sto dalla parte dei miei calciatori, la squadra ci ha provato nonostante le tensioni che si porta dietro. Siamo cresciuti nel match, abbiamo chiuso bene contro una squadra che è serena. Ci è mancato un quid in più, qualcosina. Ci siamo sciolti con il passare della gara, andiamo avanti, non è finito nulla" - ha spiegato Giampaolo a Dazn. Poi sui singoli: "Terracciano ha fatto la miglior partita da quando sono qui, Barbieri è più specialista dal ruolo, mentre Floriani è giovane. Però posso giocare anche insieme".

Il tecnico è ritornato sull'analisi del match e sul gol annullato a Baschirotto per carica su Paleari: "Nella prima metà di partita le difficoltà sono state dovute a un avversario fresco, alle tensioni di troppo. La gara poi è normale che si possa sciogliere, dopo abbiamo giocato con più coraggio. Tra i due tempi mi sono arrabbiato moltissimo. Ho chiesto molto di prendersi responsabilità, essere più propositivi. Non è semplice, lo capisco che ci sono difficoltà psicologiche, bisogna vincere. Ho qualche dubbio sul gol annullato, mi sembra un’autopsia alla situazione di gioco, Baschirotto mi sembra abbia preso prima la palla del portiere. Sono dettagli che possono decidere un campionato".