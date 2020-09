Crotone, Stroppa: "Dal mercato aspetto gente tecnicamente brava"

CROTONE - Il tecnico del Crotone , Giovanni Stroppa , ha analizzato così a Sky la sconfitta casalinga con il Milan : "Abbiamo perso palle scontate, poi il rigore ha messo la partita in salita. Sapevamo che contro il Milan sarebbe stata difficile , ma ho visto una buona reazione . Ci sono difficoltà nell'inserimento dei nuovi - ha proseguito - ma continuiamo a lavorare e crescere. Purtroppo abbiamo giocato poco nel precampionato e ci manca preparazione. Queste prime gare servono per rodare la squadra, anche se i punti pesano".

"Servono giocatori bravi tecnicamente"

Sul mercato: "Potevamo farlo prima, ma è andata così e vedremo che altro si potrà fare. Domenica, prima della sosta, arriverà una partita importante e mi auguro di avere tutti a disposizione. Falco? Non lo so, ora non faccio nomi. Certo è che servono giocatori bravi tecnicamente che possano creare la superiorità numerica. Davanti c'è ancora un posto che cercheremo di colmare, mentre dietro servono due difensori". Poi la chiosa finale: "Il nostro pensiero è quello di arrivare al risultato attraverso il gioco, ma quando incontri squadre con il Milan la fase difensiva è obbligata. Mi prendo la possibilità di crescere limitando i danni".