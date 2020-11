Crotone, Messias: "Buon punto a Torino, sotto con la Lazio"

CROTONE - Junior Messias attaccante del Crotone è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale rossoblù nel giorno della ripresa dei lavori in vista della gara con la Lazio: "Arriviamo da un buon punto a Torino, abbiamo messo ulteriore benzina nelle gambe grazie alla sosta e adesso ci prepareremo al meglio per la Lazio. È una squadra forte, che sa giocare a calcio. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e metterci qualcosa in più per continuare in crescendo il nostro campionato. Differenze tra A e B? Tecnicamente e tatticamente sono molto più forti gli avversari quindi è più difficile, però mi sto adattando bene”.