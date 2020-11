Crotone, Vulic verso la Lazio: "Pronti a dare il meglio, i risultati arriveranno"

CROTONE - Milos Vulic, acquistato dal Crotone nell'ultima sessione di calciomercato, ha parlato ai canali ufficiali pitagorici a tre giorni dalla gara dello Scida: "La Lazio è un grande club e veramente una buona squadra, ma noi ci stiamo preparando al meglio per la gara". Vulic ha parlato anche del suo inserimento nella rosa di Stroppa: "Non è stato poi così difficile, merito dei compagni che mi hanno accolto davvero bene. Gioco e sono contento di farlo, spesso siamo stati sfortunati ma bisogna continuare a giocare bene e i risultati arriveranno. Sono convinto che andrà tutto per il meglio" ha concluso Vulic.