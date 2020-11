Crotone, Messias ha firmato il rinnovo: sarà rossoblù fino al 2024

CROTONE - Il futuro di Junior Messias sarà ancora in Calabria: il Crotone ha annunciato ufficialmente il nuovo accordo fiino al 2024 con l'attaccante brasiliano, arrivato in rossoblù nel gennaio 2019 e autore di 6 gol e 6 assist in 34 presenze nella scorsa stagione, in cui si è messo in luce come uno dei grandi protagonisti della promozione pitagorica. Nel campionato in corso, il classe '91 di Belo Horizonte ha collezionato per ora 8 presenze e una rete.