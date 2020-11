Vrenna: "Giocare con il nubifragio a Crotone? Non abbiamo deciso noi"

CROTONE - "La decisione di giocare contro i biancocelesti mentre in città c’era il pandemonio non l'abbiamo presa noi, ancora adesso Crotone è in ginocchio, con voragini e strade impraticabili". A Rai Gr Parlamento è intervenuto Gianni Vrenna, presidente del Crotone, a riguardo della partita casalinga di sabato scorso contro la Lazio, giocata sotto una pioggia torrenziale: "Tutti noi ci ricordiamo ancora del ’96, ma fortunatamente stavolta non ci sono state vittime. Ci inventeremo qualcosa per dare una mano alla città: limitatamente alle nostre possibilità, proveremo a sostenere chi è stato colpito”.