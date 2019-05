Empoli, Andreazzoli soddisfatto: «Era una finale, Toro strabattuto»

EMPOLI - Aurelio Andreazzoli ha sul volto un bel sorriso: il 4-1 rifilato dai suoi al Torino toglie l'Empoli dalla zona retrocessione, ma manca ancora una giornata. Queste le sue parole a Sky Calcio Show: "Noi cerchiamo sempre di fare il meglio possibile, pensando gara per gara. Anzi, siamo dispiaciuti che manchino poche partite, da fastidio smettere di giocare, perchè la squadra si è ritrovata ed ha voglia di fare, con una condizione atletica accettabile. Abbiamo rimesso a posto il nostro filo logico e questo fa piacere. Era una gara molto pesante - ammette -, come l'ha definita Mazzarri, il risultato e l'andamento non è stato mai in discussione, poteva finire ancora meglio, Sirigu è stato il migliore in campo.