Empoli, Andreazzoli: "Col Cagliari gara che vale più delle altre"

EMPOLI - Uno scontro diretto in chiave salvezza vale sempre più dei tre punti in palio. Anche Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, sottoline questa verità alla vigilia della sfida col Cagliari: “Le gare hanno tutte la stessa importanza e penso che questa è un po’ più importante delle altre. La affrontiamo col piglio che deve avere una squadra che va a confrontarsi con un obiettivo più importante, ma è la stessa cosa che faranno loro. MI aspetto una bella gara. Trovo difficoltà nello spiegare l’andamento diverso tra casa e trasferta, è una domanda che ci siamo posti tutti e non ho una risposta plausibile, non ho elementi concreti sui quali fare riflessioni. Come squadra cerchiamo di fare le stesse cose sia in casa che fuori ma credo che anche in casa abbiamo dimostrato tante volte che abbiamo perso delle sfide immeritatamente, così come gare fuori, che meritavamo di vincere ma non è successo. I numeri del Cagliari che mi interessano di più sono quelli delle ultime cinque gare, è un andamento che fa da specchio a una situazione chiara di una squadra in salute, da due punti a partita".