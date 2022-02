Cutrone, pesanti offese a Cragno in diretta tv. Poi le scuse

EMPOLI - Le telecamere sono sempre accese, una partita di calcio è diventata una sorta di "reality show" in scala ridotta. Ogni gesto o parola può essere carpito e se ne è accorto l'attaccante dell'Empoli Patrick Cutrone, che una volta in panchina si è lasciato andare a uno sfogo contro il portiere del Cagliari Alessio Cragno , con il quale aveva avuto delle discussioni accese nel corso del match al Castellani. Il tutto è stato ripreso appunto dalla tv e il suo labiale è chiarissimo e non lascia spazio a interpretazioni: "Ca**o di balbuziente di me**a".

Le scuse a Cragno

L'ex Milan si è reso conto di aver esagerato, per questo motivo dopo la partita ha contattato l'estremo difensore dei sardi per scusarsi personalmente. Il suo rammarico è stato accolto immediatamente da Cragno, che ha minimizzato l'incidente come a un episodio da campo. Sui social però è arrivata la perentoria condanna nei confronti dell'attaccante, con tantissimi messaggi contro Cutrone: “Una delle cose più vergognose, squallide e vigliacche viste su un campo di calcio: meglio un pugno in faccia”, è uno dei tanti commenti che si scagliano contro il giocatore dell'Empoli.