Empoli, Andreazzoli: "Sampdoria squadra forte, ma noi siamo favoriti"

EMPOLI - Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ricorda bene la sfida di andata con la Sampdoria, ma si potrà fare poco affidamento su quel precedente. Da allora, infatti, di cose in casa blucerchiata ne sono cambiate parecchie: "La Sampdoria è una squadra importante - ha ammesso in conferenza stampa l'allenatore azzurro - ha un allenatore nuovo e ha qualcosa di diverso. Giocammo bene all'andata fino al loro vantaggio, poi abbiamo sofferto. Domani giocheremo una partita particolare, in classifica siamo avanti, ci vede favoriti perchè siamo stati più bravi a raccogliere, ma è una sfida come le altre. Chiaramente ci manca la vittoria, intendo come soddisfazione, ma non è un cruccio. Perché analizziamo le cose siamo contenti di quanto facciamo. Avremmo meritato più di quanto abbiamo portato a casa, siamo consapevoli che c'è da lavorare e che la strada è lunga. Siamo produttivi, ma come a Bologna ci è mancata la realizzazione. La squadra crea: mi interessa questo, raccogliere è legato agli eventi, mi interessa il lavoro che fa la squadra. Verre non ci sarà: non vogliamo rischiarlo perché ha avuto un problemino. Ci sarà Luperto. Asllani ci aveva dato delle convinzioni, è bravo e sta dimostrando quello che noi tutti pensavamo, forse di più. Da Stulac, un altro che fa la sua parte, può apprendere molto".