Empoli, Andreazzoli: "Con la Juve se non sfrutti le occasioni la paghi"

EMPOLI - L'Empoli esce sconfitto dalla sfida interna contro la Juventus, ma con la testa altissima: "La prestazione mi fa essere orgoglioso dei ragazzi - assicura Aurelio Andreazzoli nel post partita i microfoni di Dazn - e l’ho detto anche a loro. All’intervallo ho chiesto di non cambiare atteggiamento e mi hanno ascoltato. Purtroppo non riusciamo a raccogliere per quello che creiamo, ma prestazioni come questa ci danno la convinzione che possiamo farcela anche con squadre più strutturate, purché si faccia tutto come oggi. Quando giochi contro una squadra di qualità come la Juve non puoi sperare di non pagare dazio se non sfrutti tutto ciò che crei. Comunque la strada è quella giusta, ed è quella che stiamo percorrendo dall’inizio". Strada fatta di ottimi numeri in attaco, ma statistiche non altrettanto ottimali per quanto riguarda la difesa: "Dietro siamo fragili - ammette Andreazzoli - ma è anche vero che abbiamo fatto il doppio dei gol rispetto alle dirette concorrenti della nostra fascia di classifica. A me interessa che la squadra esprima le sue qualità, poi è chiaro che dobbiamo anche far fronte alle nostre fragilità. I gol subiti sono tanti, ma anche stasera l’atteggiamento difensivo sia stato positivo, nonostante si affrontasse una squadra molto forte".