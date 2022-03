Andreazzoli: "Genoa? Il pubblico di Marassi un avversario in più"

EMPOLI -I l tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con il Genoa: Stavolta scambierei il risultato pieno con una brutta prestazione. Detto questo, non mi auguro di giocare una brutta gara perché le buone prestazioni portano poi sempre a risultati positivi. Cercheremo di lavorare come abbiamo sempre fatto, di eliminare alcuni difetti che abbiamo mostrato nell'ultima partita con la Juventus, cercheremo di migliorare i nostri pregi. Ci siamo concentrati sulla nostra strada, quella di migliorarci - ha dichiarato - All'inizio eravamo un po' una sorpresa, ora siamo arrivati ad avere un'identità, ma è chiaro che non ci possiamo far distrarre da classifica e complimenti: sappiamo di avere dei difetti, vogliamo eliminarli. I difetti li paghi facilmente, gli avversari sono bravi, la qualità è alta. Errori arbitrali? Qualsiasi cosa dica non cambia niente, preferisco concentrarmi su quello che posso fare per migliorare la mia squadra, aspettando che la barca vada pari, per ora non è stato così, è molto sbilanciata". All'orizzonte una partita importante per entrambe le avversarie: "Per noi il pubblico di Marassi sarà sicuramente un avversario in più, ma sarà stimolante, dovrà essere una meraviglia per noi giocare in uno stadio così. Il Genoa si è riorganizzato ed è diventato solido e aggressivo, hanno preso coscienza delle loro forze. Non sarà facile, diventa difficile perché entrare al Ferraris col pubblico genoano che spinge è un bel vedere e un bel sentire. Nelle ultime partite avremmo potuto avere un pochino più di buona sorte, come arrivare sul pallone 5 secondi prima, anche con la Juve è successo due o tre volte. Anche questi comunque sono aspetti da migliorare a partire da domani".