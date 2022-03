Empoli, il Milan ha messo gli occhi su Bajrami

EMPOLI - Manca ancora tanto alla fine della stagione, ma già iniziano i primi rumors di mercato. Uno di questo riguarda l'interesse che il Milan avrebbe espresso per Nedim Bajrami, trequartista dell'Empoli che sabato sera andrà a far visita proprio ai rossoneri. I rapporti tra i due club sono ottimi, visti i trasferimenti di Bennacer e Krunic degli anni passati, dunque non c'è da sorprendersi se anche i rossoneri hanno messo gli occhi su uno dei protagonisti della promozione empolese della passata stagione: in via Aldo Rossi sanno che in casa azzurra hanno occhio per i giovani di qualità. Proprio il tipo di giocatori su cui il Milan ha scelto di costruire il proprio futuro. Non è detto che sabato Andreazzoli lo farà partire titolare, visto che nelle ultime settimane l'albanese non ha fornito prestazioni all'altezza di quanto fatto vedere in altri momenti della stagione, ma non va sottovalutato il fatto che quando Bajrami gioca contro le grandi si esalta. Lo scorso anno in Coppa Italia mise paura al Napoli, come d'altronde ha fatto con l'Inter quest'anno, segnando il gol che poteva regalare la qualificazione a sorpresa ai toscani. In questo campionato contro Juventus, Napoli e Fiorentina ha sfoggiato prestazioni di grande qualità: dunque la San Siro rossonera potrebbe essere il palcoscenico giusto per rilanciarsi. E, magari, per farsi notare dal suo prossimo allenatore.