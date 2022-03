Empoli, Andreazzoli: "Mancata un po' di fortuna, ma la squadra ha lottato"

MILANO - Dodici partite senza vittoria non demoralizzano l'Empoli, che anche in casa del Milan, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di essere una squadra viva e pronta a lottare anche contro le grandi per raggiugnere la salvezza: "Non credo ci sia mancanza di fiducia da parte dei ragazzi - spiega Aurelio Andreazzoli ai microfoni di Dazn - solo nelle ultime due gare sono calati i nostri numeri offensivi. Questa sera giocavamo contro la difesa più importante del campionato, era impensabile poter avere tante occasioni come all’andata. Serviva anche un po’ di buona sorte per veder premiate quelle due opportunità che siamo riusciti a creare, ma purtroppo per noi abbiamo trovato sulla nostra strada un ottimo Maignan: complimenti a lui. Avremmo bisogno di un Pazzini (collegato dallo studio tv, ndr) per concretizzare un po’ di più…". Ovviamente non tutto è stato fatto nel modo migliore dalla squadra toscana: "L’approccio alle gare - ha spiegato Andreazzoli - dipende anche dall’atteggiamento degli avversari. Il Milan si era disposto subito per fare risultato, e noi li abbiamo aiutati sbagliando troppe ripartenze. In ogni caso abbiamo lottato fino in fondo: i ragazzi non mollano mai, ed è una cosa che abbiamo sempre fatto dall’inizio dell’anno. La mentalità è l’aspetto più complicato da inculcare alla squadra: non si può arrivare al campo e dire ai ragazzi “giochiamo da padroni”. È un discorso che parte da lontano, soprattutto per noi che abbiamo una rosa con pochissima esperienza. C’è bisogno di un lavoro quotidiano molto mirato, perché i ragazzi si accorgono subito se sono frasi fatte o se l’allenatore risulta credibile. In questo secondo caso ti vengono dietro perché in campo si vedono i risultati del lavoro proposto in allenamento. Tutti i giocatori stanno rispondendo nel modo migliore e questo a noi piace parecchio".