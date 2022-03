Andreazzoli: "Empoli, attento al Verona: non è appagato"

EMPOLI -Vigilia di Empoli-Verona il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il suo pensiero sul match di domani: “Non penso che il Verona abbia finito la sua energia, considero che abbia i numeri di una squadra molto più che importante. La partita è difficile, loro sono un gruppo con attributi. Tenteremo di fare ciò che vogliamo fare tutte le domeniche, ovvero il massimo. Sappiamo che a volte il massimo non basta, fare punti in Serie A non è un atto dovuto e costa sempre fatica. Siamo consapevoli che se a nove giornate dal termine ci avessero prospettato una situazione del genere, ‘impresentabili’ come ci definivano all’inizio, l’avremmo sottoscritta non solo con l’inchiostro. Domani cercheremo di vincere a tutti i costi. Con il Genoa ci aspettavamo una partita brutta e difficile e per noi è stato un passo avanti. Il Verona lo abbiamo già affrontato e sappiamo quali sono le prerogative, abbiamo le idee chiare e speriamo di riuscirci “.