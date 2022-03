Empoli, Andreazzoli: "Salvezza vicina, ma serve di più per vincere"

EMPOLI - Aurelio Andreazzoli tecnico dell'Empoli ha parlato al termine della sfida casalinga col Verona terminata 1-1. Questo il suo commento ai microfoni di Dazn: “Tudor è schietto e mi piace molto. La vittoria è figlia della prestazione, che per noi non è stata all’altezza per prenderci i tre punti. Essere in vantaggio ci ha tolto qualcosa forse, avevamo fatto pure un bel gol. Invece di facilitarci il compito, ce lo ha ingigantito. Poi nella ripresa il Verona ci ha messo in difficoltà: è una bella squadra, mi piace. Per le prestazioni che abbiamo fatto -ha continuato Andreazzoli- mancano delle vittorie, abbiamo disputato delle gare in cui meritavamo molto di più. Siamo sempre stati consapevoli della nostra forza. Lavoriamo tanto e i ragazzi si impegnano per fare il massimo. C’è una gara in meno e abbiamo guadagnato un punto per il nostro obiettivo, siamo contenti -ha concluso- ma non accontentiamoci".