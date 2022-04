Empoli, il presidente Corsi si infuria e protesta con Rocchi in tribuna

FIRENZE - Incredibile sugli spalti dello Stadio Artemio Franchi, dove il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, si è infuriato per l'espulsione del suo giocatore Sebastiano Luberto, al 57' del derby perso 1-0 con la Fiorentina. L'arbitro Massimi ha estratto il secondo giallo, e poi il rosso, verso il difensore dell'Empoli, per un fallo su Nico Gonzalez. A quel punto Corsi è andato su tutte le furie, correndo a protestare con Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A e B, seduto in tribuna non lontano da lui. Le telecamere hanno immortalato la scena, con Rocchi che ha chiaramente replicato al presidente dell'Empoli.