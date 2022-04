Empoli, Andreazzoli post Napoli: "Questa vittoria la racconterò a mio nipote"

EMPOLI - L'Empoli fa il colpo grosso (3-2), ribaltando in pochi minuti il doppio svantaggio casalingo contro il Napoli. Tre punti d'oro che consentono agli empolesi di vivere con maggior serenità il finale stagione. Ecco le parole del tecnico dei toscani Aurelio Andreazzoli ai microfoni di Dazn. "Auguro a tutti di provare sensazioni come quelle che ho provato oggi. Contro il Napoli abbiamo rischiato, ma queste sono emozioni che fanno bene alla mente. Nel calcio si vive anche per questo. Oggi è stata una giornata importante, avevo chiesto ai ragazzi di partecipare a questa gara come fosse un’occasione da raccontare ai nipoti. Io a mio nipote la farò vedere con molta soddisfazione. Sottolineerei il nostro pubblico, che ha sofferto molto e partecipato alle nostre sorti“.