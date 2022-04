Andreazzoli: "Empoli, col Torino chiudiamo il discorso salvezza"

EMPOLI - "C'è tanta voglia di chiudere i conti, è stata una stagione bella ma anche faticosa. L'obiettivo che ci siamo posti è un obiettivo particolare, non raggiunto da me nella precedente esperienza e per questo, a maggior ragione, vorrei raggiungerlo. Mancano quattro gare e ci stiamo avvicinando all'obiettivo, speriamo di poterlo fare domani. Non dobbiamo accontentarci per avvalorare quanto fatto col Napoli". Parole e musica di Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, in vista della sfida di domani contro il Torino. "All'andata, il Toro ci mise sotto fino a che eravamo in parità numerica. Mi aspetto un Torino così-ha continuato Andreazzoli-, inoltre hanno fatto quattro gol a Bergamo e non è poco. Loro hanno una fisionomia, che però stanno cambiando nel tempo. Juric è stato bravo a limare i dettagli, ora fraseggiano molto e hanno individualità importanti. Hanno fisicità e corsa. Dovremo essere bravi a calarci nella realtà che si prospetterà. Il mio futuro? Non è un problema, c'è anche un contratto. Il problema era solo trovare la salvezza, poi il resto viene di conseguenza".