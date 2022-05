Empoli, Andreazzoli: "Salernitana al top, ma voglio i tre punti"

EMPOLI - Aurelio Andreazzoli , tecnico dell' Empoli , ha inquadrato la sfida contro la Salernitana . Queste le sue parole: “ La squadra si è allenata bene e ho buone sensazioni. Domani, dovremo fare i conti con una Salernitana molto in salute . Sappiamo che vogliamo chiudere bene davanti al nostro pubblico . Siamo ancora un po’ infastiditi dall’ultima partita e non possiamo accontentarci di fare come l’ultima gara, dobbiamo fare meglio se vogliamoi tre punti. Abbiamo in testa di dover migliorare, altrimenti non possiamo fare quello che vogliamo”.

Andreazzoli: "Salernitana? Altra squadra rispetto al passato"

"La Salernitana, è un’altra squadra rispetto a quella del passato, gode di ottima salute fisica. Hanno fatto un notevole sforzo fisico e di pressione, affrontiamo una squadra nuova che conosciamo. Per Nicola parlano i risultati al di là delle simpatie personali, con lui la simpatia è reciproca e di livello alto. Ci siamo scambiati delle opinioni, è nato un rapporto di vicinanza e di stima. Non è facile fare il lavoro che fa lui, subentrare e cambiare le situazioni in corsa è possibile ma non è semplice. Penso che per la Salernitana ha inciso il mercato che ha interpretato la società, sulle cose tangibili deve poi incidere l’allenatore e lui lo ha fatto, perchè ha una fisionomia di gioco”.

Andreazzoli: "Possiamo fare male alla Salernitana"

"Abbiamo caratteristiche che possono far male a chi le ha diverse da noi. Cercheremo di metterle in campo e credo che metteremo in difficolt gli avversari. Rammarico? In questo senso c’è riguardo il girone di ritorno, perchè non siamo più stati considerati come una squadra che aveva gli stessi diritti degli altri nella lotta salvezza. Ci consideravano già salvi. Lo spogliatoio comunque è la vera forza di questa impresa: ragazzi sono stati bravi e disponibili”.