EMPOLI- Attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, l'Empoli ha comunicato che Aurelio Andreazzoli non siederà più sulla panchina dei toscani, nonostante l'ottimo campionato disputato. Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale.