Empoli, Destro si presenta: "Voglio fare tanti gol, ho alte aspettative"

EMPOLI - L' Empoli nella giornata odierna ha presentato il nuovo acquisto Mattia Destro . Nel dettaglio le parole dell'ex attaccante del Genoa : " Sono molto contento di essere qui -ha detto Destro- e per la mia carriera rappresenta una tappa fondamentale, sono in un’età matura e posso dimostrare ancora il mio valore e dare tanto. Solo il lavoro darà risposte. La mia è stata una scelta convinta e ci tengo a fare bene. Mi sono sempre messo a disposizione della squadra, cercherò di dare tutto me stesso per questo club”.

Destro: "Ho voluto fortemente l'Empoli. E' una società importante che lavora molto bene"

“Le mie aspettative sono alte. L’anno scorso l’Empoli ha fatto un campionato importante, la squadra mi è piaciuta e ha fatto uscire sempre giocatori molto forti. Ho voluto fortemente Empoli, penso di poter fare bene qui. Con mio padre abbiamo ricordato dei momenti, io ero piccolo e ricordo poco. L’Empoli ormai a livello italiano lo conoscono tutti, qui si lavora bene, ci si può concentrare per lavorare per obiettivi importanti”.

Destro: "Ho trovato un bellissimo ambiente, spero di fare tanti gol"

“Per me è fondamentale fare gol, è tutto, sono a disposizione di tutti. Ho trovato un bellissimo ambiente, pieno di ragazzi in gamba e disponibili. Ho già visto che qua si lavora duro per raggiungere obiettivi importanti. Dovremo dare tutti qualcosa in più per fare bene fino alla fine. Ho giocato come prima che seconda punta, il mio principale obiettivo è essere un finalizzatore. Che numero prenderò? Il ventitrè”.