Empoli, primi gol per Destro e Satriano. Goleada al Castelfiorentino

EMPOLI - Il primo test stagionale finisce in goleada per l'Empoli, che al centro sportivo Petroio, batte il Castelfiorentino, squadra di Eccellenza toscana per (11-0), in una gara con ritmi blandi ma dove non sono mancati spunti interessanti. Nella prima frazione a sbloccare il match dopo 5' ci pensa La Mantia, su assist di Merola. Poi il bis lo realizza Crociata, che firma un gran gol da 30 metri sotto l'incrocio dei pali, il tris è invece di Ebuehi. Nella ripresa solita girandola di sostituzioni, con Destro e Satriano che fanno il loro debutto in attacco nel tridente insieme a Baldanzi. Poi i gol: all'8' il poker di Stulac, successivamente la doppietta di Parisi, la rete di Mattia Destro, poi ancora Stulac, Baldanzi (doppietta) e Satriano che mette dentro l'11-0.