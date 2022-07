Empoli, successo contro il Trabzonspor: gol di Destro

KITZBUHEL (Austria) - Test importante per l'Empoli di Paolo Zanetti. In terra austriaca i toscani affrontano i campioni di Turchia del Trabzonspor. Partenza sprint per l'Empoli. Al 14' arriva il gol di Destro sugli sviluppi di un calcio d'angolo: colpo di testa dell'ex Genoa respinto dal portiere, sulla ribattuta Destro non perdona. L'Empoli preme alla ricerca del secondo gol, andando ad aggredire la difesa avversaria. Il primo tempo si conclude con il vantaggio dell'Empoli che si è fatto preferire per intensità e ritmo di gioco rispetto al Trabzonspor. Nella ripresa forze fresche per i toscani: dentro Perisan, Baldanzi, Ebuehi, Stulac, Cacace, Haas, Fazzini, Ekong, De Winter e Crociata. I turchi vanno vicino al pareggio con Visca: decisiva la respinta di Perisan. L'Empoli chiude con una vittoria un test impegnativo contro un avversario più avanti nella preparazione.