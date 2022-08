Empoli, De Winter: "Qui sanno lavorare bene con i giovani"

EMPOLI - Il nostro è un gruppo giovane con tanto entusiasmo. Qui tutti sono gentili e hanno voglia di lavorare. Empoli è conosciuta perchè sa lavorare con i giovani. Mi sto trovando molto bene con Zanetti, sa cosa vuole e lo trasmette bene. Qua mi trovo bene, tutti mi aiutano". Queste le parole rilasciate ai microfoni ufficiali dell'Empoli da Koni De Winter, nuovo difensore dei toscani in prestito dalla Juventus, in occasione della sua presentazione presso la sala stampa Antonio Bassi dello Stadio Carlo Castellani. "Il nostro è un gruppo giovane con tanto entusiasmo. Qui tutti sono gentili e hanno voglia di lavorare. Empoli è conosciuta perchè sa lavorare con i giovani. Mi sto trovando molto bene con Zanetti, sa cosa vuole e lo trasmette bene. Qua mi trovo bene, tutti mi aiutano". Continua De Winter: "Sono un difensore che difende bene, sono veloce e ritengo di essere bravo anche con la palla tra i piedi. In Belgio lavorano bene coi giovani, lo sanno tutti. Nazionale? Vediamo come andrà questa stagione".