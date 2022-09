Empoli, Zanetti: "Pjaca e Bajrami sono in ballottaggio, Baldanzi out 1 mese"

EMPOLI - Alla vigilia della sfida con la Salernitana , il tecnico dell' Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato così in conferenza stampa: "Gara difficile su un campo difficile. Mi è complicato pensare che chi investe 50 milioni lotti per la salvezza: ci sta che abbiamo alzato l'asticella. Ci confrontiamo con una realtà importante, in crescita, con un pubblico straordinario. Bisogna cercare di fare risultato e dare continuità alle prestazioni. In un certo senso il termine del mercato fa scattare un nuovo momento. Magari qualcuno aveva la difficoltà del mercato ma ora la testa è centrata sull'Empoli e sull'obiettivo comune. Sono arrivati giocatori importanti che alzano il livello, i nuovi si sono presentati bene, ma gli mancano minuti. Io spero di rimanere a Empoli il più possibile, dall'interno si capisce come una città così piccola possa fare calcio di questo livello a lungo. Ho fame di risultati, stiamo mettendo le basi che cercavo per un futuro importante".

"Bajrami si gioca il posto con Pjaca"

"Non credo nel turnover a meno che qualcuno non mi dia la sensazione di essere stanco. I ragazzi - argomenta il tecnico - sono così allenati da poter fare talvolta tre gare in una settimana. Vogliamo raggiungere una qualità fisica importante. Qualche cambio ci può essere ma non stravolgerò la squadra. Bajrami titolare? Non è detto, si gioca il posto con Pjaca. Abbiamo fuori anche Destro, occorre fare dei ragionamenti. Nelle ultime gare - prosegue Zanetti - ci siamo complicati la vita negli ultimi minuti; questo mi fa pensare ad avere cambi di livello. Ora non ci sono più alibi, è il campo che deve parlare. Haas è il cuore pulsante, un leader dentro e fuori dal campo, non è ancora al top ma gioca perché è importante e ha caratteristiche particolari. Ho parlato con Baldanzi, ha aspettato il suo momento e deve ragionare in modo lungimirante. E' un infortunio muscolare, sarà fuori un mese ma non lo condizionerà in futuro. Parisi? La sua dote più importante è che quando il gioco si fa duro entra in sfida, è una caratteristica da campione. E' intraprendente, spesso rischia, migliora dal punto di vista tattico difensivo. Sta facendo un percorso, ha margini di crescita anche negli ultimi metri, può migliorare la concretezza. E' un altro 2000 destinato a grandi cose", ha concluso Zanetti.