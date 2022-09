Empoli, Pjaca: "I problemi fisici sono il passato, qui per trovare fiducia"

EMPOLI - Il nuovo arrivato in casa Empoli, il trequartista croato Marko Pjaca, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Ho parlato col direttore e col mister e mi è piaciuto il progetto Empoli. QUi si è sempre giocato a calcio, l'Empoli è una squadra che ha sempre cercato di giocare ed è importante per me. Qui voglio e posso trovare fiducia e aiutare la squadra. Devo trovare fiducia in me stesso, dimostrando che posso giocare a livelli importanti ogni settimana. Cercherò di dare sempre il massimo. Ruolo preferito? Posso giocare in tutti i ruoli, il mio ruolo naturale sarebbe esterno sinistro. Ma preferisco forse fare il trequartista". Pjaca rivela i motivi della sua discontinuità negli ultimi anni: "Ho avuto due infortuni molto gravi e questo è il motivo principale. Poi ho avuto problemi fisici sempre al ginocchio ma per fortuna è tutto passato. Ciò che voglio è giocare tanto e ritrovare fiducia in me stesso". Sull'obiettivo di questa stagione: "La salvezza è un obiettivo a lungo termine, dobbiamo pensare alla prossima. Solo alla fine vedremo dove arriveremo. La Nazionale? Ci spero sempre. Dipende da me e da come giocherò". Infine, Pjaca racconta le sensazioni avute dopo l'esordio con l'Empoli contro la Salernitana: "Sensazioni più che positive. Potevamo fare più gol nel primo tempo ma alla fine il pareggio che è uscito fuori è un risultato importante. Contento per il mio esordio. La squadra è giovane e proveremo con le nostre forze ad ottenere più punti possibili ogni partita".