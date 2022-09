Empoli, Destro: lesione di basso grado. Out con Roma e Bologna

EMPOLI - L'Empoli, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito web, ha informato che "gli esami effettuati sul calciatore Mattia Destro hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro". Per Destro quindi si prospetta una doppia assenza in vista dei prossimi match della squadra di Zanetti, contro Roma e Bologna. Si punta al rientro dell'attaccante in vista della gara con il Milan, in programma dopo la sosta per le nazionali.