Empoli, Zanetti: "Destro, Ebuehi e Baldanzi sono out. Arnautovic? Un campione"

EMPOLI - La sconfitta con la Roma per l'Empoli è già un capitolo chiuso e già domani a Bologna, gli azzurri vogliono il primo successo stagionale. "Tutti desideriamo una vittoria. Vorrebbe dire portare a casa quello che produciamo. Barattere la prestazione col risultato? Ho grande stima della mia squadra, non voglio che i ragazzi entrino in un loop mentale per cui perdiamo sicurezza per arrivare al risultato. Siamo belli ma imperfetti. Dobbiamo lavorare su queste imperfezioni con serenità e convinzione".