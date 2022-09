Empoli, Zanetti: "Contro il Milan non avrò Ismajli e Akpa Akpro"

EMPOLI - Dopo la sosta per le nazionali, si torna in campo. Vigilia di Empoli-Milan , un match importantissimo per entrambe. Queste le parole del tecnico dei toscani Paolo Zanetti , alla vigilia: "Allenarsi con pochi giocatori non è normale, quindi sono stati dei giorni anomali. Chi è rimasto si è allenato duramente, purtroppo abbiamo perso Ismajili e pare che sia un infortunio muscolare abbastanza serio. Inoltre si è fermato anche Akpa Akpro e domani non sarà della partita".

Zanetti: "Il Milan ha aggressività e condizione fisica. Sarà un banco di prova importante"

"Il Milan gioca bene in tutte le fasi e non è per caso campione d'Italia. La squadra di Pioli ha tante soluzioni, aggressività, condizione fisica, imposta bene, e quindi è un banco di prova importante. L'obiettivo di vincere è quello per cui lavoriamo ogni giorno, a Bologna è arrivata una vittoria figlia delle prestazioni. L'autostima non ci è mai mancata. Come si ferma Leao? Sarà dura, è un campione, una possibilità è che gli venga l'influenza. Ragionare però sull'individualità è sbagliato e significa dare troppa responsabilità a chi deve marcarlo. Non voglio che la squadra di snaturi per via di un solo giocatore".

Zanetti: "Destro sta bene, sta lavorando duramente per tornare al top della condizione"

"Destro sta bene, sta facendo un lavoro personalizzato e sta spingendo tanto. Non ha minuti in questo momento ed è logico, ma si tratta di una progressione che deve fare per entrare bene nella squadra. Abbondanza sulla trequarti? Mi piace avere queste armi in più. Riguardo Baldanzi non si può pensare che possa entrare dal primo minuto, ma può essere utile a gara in corso, Bajrami è in ascesa, mentre Pjaca scalpita. S giocatori che possono anche giocare in ruoli diversi, quindi, ben venga l'abbondanza".