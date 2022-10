Fantacalcio Empoli, le parole di Zanetti sul bomber: "È arrivato il suo momento"

EMPOLI - Vigilia di Empoli-Monza, sfida che aprirà domani alle 15, la decima giornata di serie A. In casa empolese, ha parlato come consuetudine il tecnico Paolo Zanetti. Ecco cosa ha detto: "A Torino passo indietro? Non siamo stati i soliti, questo è innegabile. In tutte le partite forse è stata la prima volta che abbiamo subito l’avversario e ci sono state situazioni che volevamo fare ma non siamo riusciti. Come sempre abbiamo analizzato in maniera molto lucida la partita e ci sono anche cose che hanno secondo me un valore, come i punti che si portano a casa in una giornata storta. All’interno di un campionato ci possono stare partite di questo tipo. La gara è archiviata, domani vogliamo ritrovare la nostra identità e il nostro modo di proporre calcio”.