Fantacalcio Empoli, Zanetti: il valore di Vicario e le condizioni di Marin

EMPOLI - "Con questo genere di partite di fronte mi piace concentrarmi su noi stessi. La Juve è una squadra piena di campioni, per loro le pressioni non sono un problema. Affrontiamo una squadra più forte, che ha avuto un momento di difficoltà. Noi vogliamo giocare di personalità e avere il coraggio delle nostre idee". Così ha parlato Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, alla vigilia del match contro la Juventus di Allegri valevole per l'undicesima giornata di Serie A. "Bilancio fin qui? - continua il tecnico - Siamo in piena linea, se non con qualcosa in più. La cosa più importante era quella di creare una squadra e questo obiettivo è stato raggiunto. Chi entra è allineato, giocano tanti giovani. Dobbiamo ovviamente migliorare, ma la base è giusta e solida. Marin? Sta bene, sarà della partita. In attacco e sulla trequarti c'è abbondanza numerica. Vicario? Averlo tenuto è come aver preso una punta da 20 milioni. La cosa più importante è che lui è consapevole della sua forza, ma lavora tanto. Non si accontenta mai, ha un grande cultura del lavoro ed è umile. Questo connubio è l'esatta sintesi di come deve essere un campione". Su Bajrami e i giovani promettenti: "Nedim ha concorrenza, derivata anche dal mercato. C'è anche Baldanzi che, come gli altri, merita di giocare. Ha margine di miglioramento ma la strada intrapresa è giusta. I giovani? Degli Innocenti ha grandi doti, deve fare un percorso alla Asllani, ovvero messo dentro nel momento giusto. Fazzini e Baldanzi hanno caratteristiche diverse. Non dimentichiamo anche Ekong. I ragazzi non hanno paura e timore nemmeno in stadi come lo Juventus Stadium. Siamo in A e dobbiamo tutelarli".