Fantacalcio Empoli, Zanetti: perché ho messo Pjaca contro la Juve

TORINO - Il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti, ha commentato la sconfitta per (4-0) in casa della Juve. Nel dettaglio, le sue parole ai microfoni di Dazn: "Abbiamo preso due gol su palla inattiva, dove di solito siamo bravi, oggi invece siamo stati leggeri in una partita come quella contro la Juve e questo mi fa molto arrabbiare. Pjaca in campo? Ho contato su di lui perchè è di proprietà della Juve e quindi sulle sue motivazioni e secondo me non ha fatto male. Siamo spariti dal campo negli ultimi 25 minuti e questo non mi è piaciuto perchè si rischia di prendere l'imbarcata. Da dove ripartire ora che ci saranno Atalanta, Sassuolo e Napoli? Vedremo, archiviamo questa partita e da domani andremo ad analizzare gli errori fatti. Ho visto per 60 minuti, una squadra giocare a calcio, non mi piace uscire dalle gare in questo modo, perchè un conto è perdere 1-0 e un conto 4-0".