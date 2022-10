Empoli, Bandinelli rinnova, blindato Baldanzi: il comunicato del club

EMPOLI - Due importanti rinnovi di contratto in casa Empoli. Filippo Bandinelli, capitano della squadra di Paolo Zanetti, ha rinnovato con il club azzurro fino al 2025. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club: "Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Filippo Bandinelli per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025". Tommaso Baldanzi, gioiellino classe 2003 proveniente dal settore giovanile azzurro, è stato blindato fino al 2027: "Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Tommaso Baldanzi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027".