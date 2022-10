Fantacalcio Empoli, Zanetti su Pjaca e Bajrami

EMPOLI - "Si riparte imparando la lezione. Ci ha dato fastidio, la squadra non era mai mancata nelle prime partite. Può capitare, contro le grandi squadre si può perdere, ma in altre occasioni siamo sempre riusciti rinfrancati. Dentro lo spogliatoio deve essere equilibrato, bisogna imparare dai propri errori e mettere dentro il concetto che bisogna avere sempre il cuore". Juventus alle spalle, testa all'Atalanta per il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti: i nerazzurri sono "una grande squadra. Hanno calciatori di grande talento e tanta fisicità, va affrontata come le grandi squadre. Non possiamo metterla solo sul piano tecnico". Il tecnico degli Azzurri si aspetta molto di più "da Pjaca, un potenziale campione in allenamento. Potenziale lo è sempre stato, per me è anche una sfida personale di cercare di farlo rendere e dargli fiducia. Un giocatore così nell'Empoli può fare la differenza. Anche Bajrami quando si accende si vede un livello superiore, che va oltre la corsa e la generosità". "Cambiaghi dopo Torino ha avuto una sorta di battesimo di fuoco. Ha avuto sconforto ma ora lo vedo vivo e pimpante come sa essere lui: è un'arma importante come Lammers. Sa giocare in tutti i ruoli e lo fa con le sue doti, anche con grande tecnica".